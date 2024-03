Sono stati rimossi soltanto quelli in corso Volsci. Gli altri sono ancora tutti lì. I parchimetri per la sosta a pagamento, che a Sora non è in vigore ormai da anni, sono stati tolti, ma solamente a metà.

Nel giro di qualche giorno dalla decisione di eliminare gli apparecchi inutilizzati, gli operai hanno rimosso quelli presenti vicino le sedi del Comune e nei pressi delle piazze del centro. Eliminato anche un parchimetro su Lungoliri Mazzini. Via pure la segnaletica verticale che indicava di dover pagare per parcheggiare. Al loro posto in corso Volsci una serie di cartello con la "P" su fondo blu, che stanno ad indicare che lì è considerata un'area dove poter parcheggiare liberamente.

Basta però spostarsi di pochi metri, nelle traverse prossime al corso, che spuntano sia i parchimetri che la segnaletica che nessuno a tolto.

Alcuni titolari delle attività presenti in via Napoli si sono risentiti per questo trattamento e chiedono che anche davanti ai loro negozi vengano rimossi i parchimetri che creano sempre grande confusione alla clientela. Chi arriva da fuori città può non sapere che la sosta è libera e, imbattendosi nei cartelli ancora presenti e nei parchimetri non funzionanti, finisce per essere disorientato.

Di sicuro il Comune non sembra intenzionato a ripristinare la sosta a pagamento, considerato che nelle ultime settimane in via Napoli le strisce sono state ridisegnate con il colore bianco, dunque per il parcheggio libero.

Al consigliere comunale Francesco Corona, delegato alla polizia locale, abbiamo chiesto perché la rimozione degli apparecchi obsoleti e dei segnali che indicano la sosta a pagamento sia stata finora soltanto parziale, limitandosi ad alcune strade come via Napoli. «Per quanto riguarda i parchimetri e i relativi i cartelli - ha risposto Corona - si è deciso di cominciare dalla rimozione degli apparecchi collocati in centro, quindi corso Volsci e Lungoliri. Compatibilmente con le priorità e le attività già calendarizzate dall'ufficio manutenzione, nei prossimi giorni si procederà alla rimozione dei rimanenti apparecchi dislocati lungo le vie della nostra città».