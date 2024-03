Ricostruire l'iter amministrativo della realizzazione del tempio crematorio, tenendo conto delle istanze formulate, entro quindici giorni. È questa la richiesta inoltrata all'ufficio cimitero direttamente dalla IX commissione consiliare ambiente in riferimento all'impianto di cremazione del cimitero di Frosinone. L'organo si è riunito l'11 marzo e mercoledì è stato pubblicato il resoconto sommario della seduta sull'albo pretorio online del Comune di Frosinone. Due i punti all'ordine del giorno: cimitero e canili.

C'erano il presidente Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli), i consiglieri Claudio Caparrelli (Polo Civico), Teresa Petricca (Lista Ottaviani) e Domenico Marzi (Lista Marzi). Per il settore lavori pubblici presente l'ingegnere Domenico Urbano (delegato dal dirigente Caringi), Sergio Crescenzi (presidente della commissione consiliare lavori pubblici) e i consiglieri Sergio Verrelli (Lista per Frosinone) e Dino Iannarilli (Lega). Assente, invece, il dirigente del settore ambiente Marlen Frezza.

Dunque, tutti i presenti hanno manifestato la volontà di ricostruire l'iter della struttura di Colle Cottorino, costruita nel 2007. Il presidente Pizzutelli, inoltre, ha chiesto che nella relazione sia verificata la rispondenza con la normativa di settore anche in relazione a quanto esposto dal consigliere Petricca. Il riferimento è alla pronuncia del Consiglio di Stato che definisce i tempi di cremazione «equiparabili ad industrie insalubri di prima classe», si legge nel resoconto.

Durante la seduta la Petricca ha depositato agli atti una dichiarazione contenente analisi e valutazioni in merito, ricordando anche la situazione di grave inquinamento ambientale in cui si trova attualmente la città. Inoltre, propone di richiedere al primo cittadino di inserire all'ordine della conferenza dei sindaci l'assunzione dell'iniziativa di redazione di un piano epidemiologico provinciale con particolare riferimento alla zona di San Vittore e Frosinone.

Le posizioni in aula

La commissione era stata convocata dal presidente Pizzutelli per affrontare tecnicamente la questione. E incaricare un esperto per capire se l'impianto possa funzionare oppure se deve essere demolito.

Ma a quanto ammonta e a quando risale il finanziamento dedicato? È di origine statale oppure no? Sono stati contratti debiti? Perché non è in funzione? Tutti dubbi sollevati dal consigliere Domenico Marzi che, sulla stessa linea di Anselmo Pizzutelli, ha proposto di incaricare un tecnico al fine di valutare possibili soluzioni in ordine a responsabilità contrattuali e a possibili risvolti di danno erariale. Quesiti condivisi anche dal consigliere Claudio Caparrelli. Soprattutto in virtù del fatto che l'impianto è stato collaudato e munito di autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte della Provincia nel 2013. Quindi perché non è stato messo in funzione se era tutto pronto?

La relazione del 2021

Non è un mistero che Sergio Crescenzi sia favorevole a mettere in funzione l'impianto di cremazione. E lo ha ribadito anche durante la seduta specificando la previa verifica degli aspetti tecnico - ambientali. Ai presenti ha ricordato che si interessò personalmente alla questione già in veste di consigliere con delega al cimitero. Ha proposto quindi di eseguire una ricognizione generale del cimitero al fine di recuperare degli spazi utili alla realizzazione di nuovi loculi. Infine, ha illustrato una relazione che l'ufficio aveva redatto per la commissione ambiente che si era riunita a luglio nel 2021. «L'attivazione dell'impianto di cremazione – si legge nella relazione – risulta di prioritaria importanza per favorire l'affermazione di una diversa abitudine culturale che conduca, anche, a mitigare le necessità numeriche di loculi cimiteriali». I lavori terminarono nel 2007 ma ai fini dell'attivazione «è emersa – prosegue – la necessità di provvedere a macro interventi come la sistemazione dell'area esterna di pertinenza del tempio crematorio, sistemazione interna del tempio e degli impianti. Le opere previste nel progetto non sono state né appaltate né autorizzate». Poi nel 2017 il consiglio comunale ha approvato la revisione della zona "E" del piano regolatore cimiteriale attraverso la modifica plano-volumerica del fabbricato loculi denominato "E2" consentendo l'eventuale ampliamento della zona destinata alla struttura. Quindi, secondo la relazione, all'appello mancherebbero una serie di opere necessarie a rendere funzionale la struttura.