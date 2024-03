Un mese di aprile 2024 che si annuncia molto interessante per il lo storico e glorioso Circolo Golf Club Fiuggi 1928, l'unico in tutta Italia con 18 buche naturali.

Qui avranno luogo una serie di eventi sportivi sostenuti da sponsor di primo livello che porteranno a Fiuggi giocatori provenienti da tutto il centro Italia.

I tornei si svolgeranno con la formula Pro am, per i non addetti ai lavori, le squadre che si contenderanno i trofei saranno formate da un giocatore professionista e quattro dilettanti.

«Ormai il Golf Fiuggi è molto conosciuto nel settore – spiega il maestro Gabriele Terrinoni - perché negli anni è riuscito ad ospitare molte gare come questa di grande successo, così come eventi quali Grandi Campioni dell European Tour Challanger, Pro Tour. A questo va aggiunto il fatto che tanti maestri dei circoli di Roma vengono spesso e volentieri a giocare nel nostro circolo perché unico nelle sue caratteristiche che lo rendono molto divertente».

Sette saranno per ogni mese le Pro am già in calendario. Tutte organizzate e curate dal maestro Gabriele Terrinoni che oramai da molti anni con tanta passione ed eccellenti risultati porta avanti progetti come questo.

Presente com'è logico che sia la famosa oligominerale Acqua Fiuggi e come partners al suo fianco il meraviglioso Palazzo Fiuggi e La Molisana.