Tragedia sfiorata ieri mattina, nel primo giorno delle vacanze pasquali, per un adolescente di quindici anni, rimasto ferito da un proiettile partito da una pistola ad aria compressa.

Il ragazzo è stato operato immediatamente nella stessa mattinata di ieri e, fortunatamente, non ha riportato danni seri.

I fatti

Il tutto, come detto, è accaduto nella prima mattinata di ieri nel centro storico, protagonisti loro malgrado alcuni adolescenti: uno di loro, mentre era di spalle, è stato preso in testa da un piombino partito da una pistola ad aria compressa. A sparare sarebbe stato un suo conoscente che, in quel momento, si trovava a qualche metro di distanza. Non sono stati resi noti alcuni dettagli: da dove arrivasse la pistola utilizzata e in quale contesto sia partito il colpo, probabilmente uno sparo accidentale nell'ambito di una sorta di gioco, una "bravata" che, però, avrebbe potuto avere anche conseguenze più gravi .

Il ragazzo ferito ha comunque iniziato a perdere sangue e a lamentarsi a causa del dolore: a quel punto, dopo aver avvisato i propri genitori, il giovane è stato accompagnato dagli stessi all'ospedale "San Benedetto", dove sono stati eseguiti i primi esami e, quindi, l'operazione per rimuovere il piombino che, così ha voluto il destino, ha colpito la regione occipitale della testa del ragazzo e non punti più delicati.

Secondo la prassi è partita la segnalazione ai carabinieri della locale compagnia, i quali hanno ascoltato i genitori del ragazzo ferito su quanto successo nelle ore precedenti: questi ultimi, dopo essersi consultati tra di loro, hanno deciso di non sporgere querela e si sono chiariti con la famiglia dell'altro giovane.

La decisione è stata assunta perché è stata ritenuta dalla famiglia la cosa più giusta da fare per tutelare la tranquillità del ragazzo ferito e provato.

La storia, dunque, si è chiusa in quel momento, con molto spavento per il quindicenne che ricorderà a lungo questo spiacevolissimo episodio.

L'operazione

Il quindicenne, come si diceva prima, è stato operato ieri mattina, poco dopo l'accaduto, nell'ospedale alatrense: il dottor Mino Moraldi ha rimosso il proiettile dalla regione occipitale del cranio, evitando ulteriori complicazioni.

Fortunatamente, il colpo ha ferito il ragazzo in modo non grave e, nel primo pomeriggio sempre di ieri, il quindicenne ha lasciato il "San Benedetto" con le proprie gambe, tornando a casa dove è stato circondato dall'amore dei suoi affetti più cari e forti.

La prognosi medica parla infine di qualche giorno per la completa guarigione.

Lo stesso dottor Moraldi ha voluto elogiare il personale infermieristico per l'assistenza prestata al ragazzo che, come riferito, non ha riportato altre conseguenze.

Al quindicenne vanno gli auguri per una pronta ripresa, con l'auspicio che possa mettersi al più presto alle spalle questa brutta storia che, fortunatamente, è finita.