Era stato già raggiunto da una misura cautelare che gli impediva di avvicinarsi alla ex, poi da una seconda che gli impediva di raggiungere e di restare a Cassino. Ma nonostante i divieti dell'autorità giudiziaria, non ce l'ha fatta e ha continuato a minacciare e aggredire la sua ex compagna. Per questo per un trentenne del posto è scattato l'aggravamento della misura: sono stati gli agenti della Squadra di Polizia giudiziaria del Commissariato di Cassino, insieme al personale delle Volanti, a trarre in arresto l'uomo in applicazione di un ordine di esecuzione di misura cautelare emesso dalla procura.

Il trentenne era stato già raggiunto da diversi provvedimenti. In particolare, la procura di Cassino aveva disposto a suo carico la sostituzione delle misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con il divieto di accesso, permanenza e dimora nel Comune di Cassino. Ma le "persecuzioni" che la donna aveva raccontato agli agenti della Squadra di Polizia giudiziaria - coordinata dal sostituto commissario Roberto Donatelli - sarebbero continuate.

In particolare, la donna avrebbe denunciato che già durante la relazione sentimentale era stata vittima di aggressioni fisiche e psicologiche, con minacce persino di morte da parte del compagno. Quindi aveva deciso di chiudere quella relazione e allontanarsi da lui. Ma non c'era stato verso. Il trentenne l'avrebbe cercata ovunque, continuando a minacciarla e ad aggredirla. Diversi i divieti stabiliti dall'autorità giudiziaria, che dopo il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dopo il divieto di accesso, permanenza e dimora nel Comune di Cassino, aveva anche disposto l'applicazione del braccialetto elettronico. Tutto inutile. Un'attività di indagine delicata e intensa, andata avanti per diverso tempo. Poi, dopo l'ultimo grave episodio - e l'ennesima segnalazione alla Squadra di Pg del Commissariato - l'aggravamento della misura. Un provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria proprio a seguito delle segnalazioni costanti del personale del locale Commissariato per le reiterate violazioni delle prescrizioni imposte all'uomo. Nei confronti del trentenne è stata applicata la misura cautelare dell'arresto in carcere.