«Ci siamo dati delle scadenze riguardo ad alcuni interventi mirati che quanto prima daranno i loro frutti». Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi questa mattina ha presieduto in prefettura a Frosinone un tavolo sulla sicurezza. In particolare dopo l'episodio di violenza, costato la vita a un giovane albanese, ucciso a colpi di pistola il 9 marzo scorso, nella centralissima via Aldo Moro. La proposta era arrivata dal sindaco Riccardo Mastrangeli che, nei giorni scorsi, era stato ricevuto al Viminale.