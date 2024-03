Incidente nella notte sulla statale 155 a Trivigliano, feriti quattro giovani. Ad avere la peggio due ragazze che sono state trasportate con l'eliambulanza in un ospedale di Roma. Gli altri due giovani, tutti diciottenni residenti ad Alatri e Anagni, sono stati trasportati all'ospedale di Frosinone. L'auto, una Mini one, è uscita fuori strada ed è finita contro il muretto di una abitazione per poi ribaltarsi. Sul posto oltre al personale medico sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito. È successo intorno alla mezzanotte.