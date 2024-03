Via libera ai lavori di ristrutturazione e potenziamento del pronto soccorso del Santissima Trinità partiranno a breve, forse già a maggio. A comunicare l'attesa notizia è stato il sindaco Luca Di Stefano dopo aver compiuto una visita in ospedale insieme al commissario straordinario della Asl Sabrina Pulvirenti.

"Il 26 marzo ho effettuato, insieme al commissario della Asl Sabrina Pulvirenti e all'ingegnere Mauro Palmieri, direttore dell'Unità patrimonio e sicurezza dell'azienda sanitaria locale, un sopralluogo presso l'ospedale Santissima Trinità durante cui è stato illustrato il progetto di ristrutturazione del pronto soccorso - ha scritto il sindaco Di Stefano in una nota affidata ai social - Poi abbiamo visitato la struttura, insieme al primario del pronto soccorso, dottor Plocco, e certificato le criticità in essere oltre che le possibili azioni da intraprendere per riuscire a garantire servizi sempre più efficaci. A seguire, con il dottor Mezzetti, direttore del nosocomio, la visita è proseguita nei reparti di chirurgia e ostetricia-ginecologia".

Il sindaco ha aggiunto che i lavori partiranno a breve, probabilmente nel mese di maggio. "Il progetto di ristrutturazione degli spazi e il potenziamento delle attrezzature del pronto soccorso vedrà impegnate risorse finanziarie pari a 4.270.000 euro - ha spiegato il sindaco - Ringrazio il commissario straordinario Sabrina Pulvirenti per l'attenzione che sta riservando ai singoli territori nella generale e complessa gestione del sistema sanitario provinciale e il presidente della Regione Lazio Rocca per lo studio attento delle necessità in ambito sanitario, così da poter essere in grado di dare risposte sempre più adeguate".