Meritata pensione per il capo reparto dei Vigili del Fuoco, Raffaello Sacchi in servizio presso il comando provinciale di Frosinone. Uomo di grande valore e coraggio in trentatré anni di onorata carriera Raffaello Sacchi si è sempre contraddistinto per spirito di abnegazione ed attaccamento al corpo. Inizia la sua missione con il servizio militare nei Vigili del Fuoco nel 1985 per poi iniziare il corso da permanente alle Scuole Centrali Antincendi di Capannelle il 05/12/1991.Qualificato e con grandi capacità nel corso degli anni è riuscito a raggiungere importanti traguardi come quello di capo squadra, e capo reparto. Ha partecipato a diverse calamità(terremoti e alluvioni) principalmente con la mansione di specialista Saf (Speleo alpino Fluviale). Al neo pensionato Lelluccio vanno gli auguri di buona vita da tutti i colleghi del comando provinciale Vigili del fuoco di Frosinone.