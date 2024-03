Incidente Flixbus, partiamo dalle condizioni dell'autista 58enne cassinate rimasto coinvolto nello schianto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì tra Modena Sud e Valsamoggia. L'uomo sta dando dei piccoli segni di miglioramento, ma i medici dell'ospedale Maggiore di Bologna - dove l'uomo è ricoverato in Rianimazione - esprimono una cauta fiducia, anche se la prognosi è stata sciolta nella giornata di ieri. Dunque, c'è fiducia.

Il conducente (in quel momento guidava il suo collega, un 56enne residente ad Alatri) era stato operato d'urgenza nel nosocomio emiliano per i traumi riportati nel terribile sinistro: si tratta dell'unica persona ancora in ospedale, poiché gli altri 5 feriti sono stati tutti dimessi con prognosi che vanno dai tre ai sette giorni. Ricordiamo, inoltre, che nell'incidente ha purtroppo perso la vita il 19enne congolese Vindou Illumine Junior Kersant, studente all'università di Perugia.

Sul fronte giudiziario, la procura di Modena ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale e, al momento, l'unico indagato risulta essere l'autista 56enne di Alatri, difeso dall'avvocato Giampiero Vellucci.

Va detto che i test per rilevare la presenza di alcol e droga, a cui l'uomo è stato sottoposto, hanno dato esito negativo. Si è in attesa dell'affidamento dell'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo del giovane congolese deceduto e per la perizia cinematica per ricostruire con esattezza l'esatta dinamica dell'incidente.

Da alcune indiscrezioni, pare che i montanti di due guadrail siano letteralmente penetrati nel bus al momento dell'impatto: lo scontro con questi elementi ha causato la morte del 19enne e il ferimento del cassinate. L'inchiesta provvederà anche ad accertare la consistenza degli stessi guardrail che, pare, si siano frantumati al momento dello schianto.

Saranno inoltre eseguite le analisi sul telefono cellulare dell'autista alatrense, che è stato posto sequestro, con quest'ultimo che verrà interrogato dagli inquirenti la prossima settimana. Il pullman della società Flixbus era partito da Milano Lampugnano alle 22.45 di domenica sera e sarebbe dovuto arrivare a Roma in mattinata: all'1.41 il tremendo incidente.