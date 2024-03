Annarita Torriero parla e smentisce. Ieri mattina il dubbio sulla sua presenza in aula era forte, poiché in realtà la donna - intima amica di Tuzi prima del suicidio - nella precedente udienza non era comparsa, così come il marito. Lasciando tutta la scena alla allora vicina di casa Sonia Da Fonseca. Sono proprio le affermazioni di Da Fonseca sulla confidenze raccolte da Torriero circa la presenza di Serena in caserma nel giorno della scomparsa della studentessa a essere state spazzate via. Un "duello" che si ripete a distanza. Torriero ieri, tra molti non ricordo e non so, ha comunque rimarcato - incalzata dai pg - di non averla mai vista in caserma quel primo giugno del 2001. Parole suggellate dalla testimonianza, poi, anche del marito.

«Non ho visto Serena Mollicone in caserma il 1° giugno del 2001 ma l'ho vista altre volte entrare e uscire dal cancello grande sotto alla caserma nuova, insieme ad altri amici» ha dichiarato alla Corte d'assise. «Io nella caserma non l'ho mai vista - spiega Torriero - quando andavo in caserma non c'era nessuno e, se entrava qualcuno, noi lo vedevamo dalla telecamera perché Tuzi era di piantone. E io andavo via». Poi su Serena ha aggiunto: «La conoscevo, la vedevo sul corso di Arce con altri ragazzi, e dicevo: come fa una brava ragazza come quella a stare in quella compagnia con il figlio del maresciallo».

Nella sua testimonianza anche alcuni dettagli sia sui comportamenti di Tuzi dopo la morte di Serena ma anche sugli ultimi istanti prima della morte del brigadiere alla diga, avvenuta l'11 aprile del 2008. «Dopo la morte di Serena Tuzi era strano quando passavamo a Fonte Cupa (luogo del ritrovamento del corpo, ndr) cambiava umore». Poi, sul giorno in cui il brigadiere si sarebbe tolto la vita, aggiunge: «Quel giorno mi aveva lasciato davanti alla porta una stecca di sigarette e un mazzo di fiori con un biglietto. C'era scritto "Queste rose appassiranno, l'amore che ho per te vivrà in eterno". L'avevo invitato a salire. L'avevo visto troppo confuso, sudava - aggiunge - Mi disse: "Oggi mi porto la pistola".

Gli chiesi di posarla ma lui non voleva. Mi sono messa paura. Mi voleva abbracciare e baciare, ma io non volli. Poi - appena uscito - chiamai i carabinieri, dissi che non stava bene. Avevo capito che poteva commettere un gesto insano. Rimasi al telefono con lui: porto ancora le conseguenze dello sparo, da questo orecchio non ci sento».

«Annarita ogni tanto andava in caserma a portare un panino a Tuzi ma non mi ha mai detto che ci fosse andata il 1° giugno» ha sottolineato il marito, Massimiliano Gemma. «Mi disse che qualche volta aveva incrociato anche Serena ma ora non so dire se dentro o fuori dalla caserma». Sui comportamenti del brigadiere specifica: «Mi raccontò che lui sudava quando passavano dove era stata trovata morta Serena, cambiava atteggiamento».

Ascoltata poi anche la donna delle pulizie che ha lavorato per dieci anni in caserma. Rosa Mirarchi ha ricordato in aula di essere stata incaricata di pulire l'alloggio per una festa, su indicazione di Anna Maria Mottola, e di aver pulito anche una vasca da bagno - oltre ai sanitari - dove c'erano delle macchie di ruggine.