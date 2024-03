«Il Signore benedica la vostra vita e il vostro servizio. Siate segno di umanità per tutti coloro che incontrate». Il vescovo della diocesi di Frosinone - Veroli - Ferentino monsignore Ambrogio Spreafico ha dato il via alla settimana Santa che precede la Pasqua.

I riti sono iniziati domenica scorsa con la domenica delle palme. E ieri è stato celebrato, nella chiesa di Santa Maria Goretti, il precetto pasquale interforze. Presenti alla cerimonia religiosa tutti gli agenti di polizia, carabinieri, militari, volontari. Tutte le forze dell'ordine e forze armate che operano in provincia di Frosinone e che ogni giorno dedicano la propria vita al servizio del prossimo e della comunità. Un momento di raccoglimento e di riflessione che testimonia l'unione e la coesione tra le forze dell'ordine che operano al servizio del territorio.

Gli appuntamenti di Pasqua

Si parte oggi pomeriggio con l'appuntamento nell'abbazia cistercense di Casamari, a Veroli. Alle 17 la messa del Crisma. Domani, invece, alle 21 sarà celebrata la santa messa nella cena del Signore, nella Concattedrale di Ferentino. Il giovedì santo, infatti, si officia l'ultima cena di Gesù. La giornata del venerdì santo sarà dedicata alla preghiera e alla colletta per le opere della Terra Santa. Alle 8 si celebrerà la via crucis nel carcere di Frosinone. Poi alle 18 l'azione liturgica della passione del Signore nella concattedrale di Veroli. Sabato santo, 30 marzo, alle 22 la veglia pasquale nella cattedrale di Frosinone. Per poi concludere il 2 aprile, martedì di Pasqua alle 18.30, nella basilica di Sant'Erasmo a Veroli, la santa messa e la processione del santissimo sacramento per commemorare il miracolo eucaristico avvenuto nel marzo del 1570.