Segni Persecuzioni e minacce di morte per un presunto credito. Arrestato un quarantasettenne Disposta la misura cautelare della custodia in carcere. L'uomo avrebbe posto in essere comportamenti intimidatori nei confronti della vittima, che si è rivolta ai carabinieri di Segni

La Redazione 27/03/2024 09:36 letto 3 volte

Nell'ambito di un'attività d'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Velletri, i carabinieri della stazione di Segni hanno dato esecuzione a un'ordinanza con la quale il gip veliterno ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere per un quarantasettenne segnino, già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato di atti persecutori. La vittima esasperata si è rivolta ai militari della stazione raccontando che il quarantasettenne, nel corso dell'ultimo periodo, avrebbe posto in essere reiterate condotte persecutorie nei suoi confronti e dei suoi familiari, consistenti in comportamenti intimidatori e minacce di morte per un asserito credito vantato nei confronti del querelante che avrebbe rilevato un'attività commerciale precedentemente cessata dall'indagato a seguito di problemi economici. A supporto del quadro indiziario, sono risultati decisivi il racconto dei testimoni e le numerose chiamate estrapolate dal telefono della vittima. Tale condotta ha ingenerato nel denunciante un forte stato d'ansia e timore per la propria incolumità tale da modificare le abitudini di vita.

La storia si è conclusa con l'emanazione del provvedimento da parte del tribunale di Velletri che ha posto fine alle condotte denunciate dalla vittima che ha ritrovato la sua tranquillità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Segnala Notizia Vuoi segnalare situazioni di degrado nel tuo comune? Un incidente? Una sagra di paese? Una manifestazione sportiva? Ora puoi. Basta mandare una foto corredata da un piccolo testo per e-mail oppure su Whatsapp specificando se si vuole essere citati nell’articolo o come autori delle foto. Ciociariaoggi si riserva di pubblicare o meno, senza nessun obbligo e a propria discrezione, le segnalazioni che arrivano. Il materiale inviato non verrà restituito E-MAIL WHATSAPP

Contenuto sponsorizzato

Contenuto sponsorizzato