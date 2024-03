Condannato a due anni e mezzo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Ieri pomeriggio nel tribunale di Frosinone è stata emessa la sentenza nei confronti di un trentasettenne residente a Fiuggi. L'uomo era finito a processo dopo la denuncia, all'epoca dei fatti contestati, della compagna, ex moglie del fratello.

La ricostruzione

L'imputato e la parte offesa avevano avuto una relazione importante. La donna era sposata con il fratello del trentasettenne. Il loro matrimonio è però finito, perché è nata una storia d'amore proprio con l'ex cognato. I due si erano innamorati e, inevitabilmente, è finito il matrimonio. E inevitabilmente tra i due familiari i rapporti si sono interrotti.

Ma dopo qualche tempo, la donna ha denunciato le violenze e minacce da parte del nuovo compagno. Aggressioni e insulti di cui sarebbe stata vittima in diverse occasioni, tanto da procurarle un grave stato di ansia e paura.

Dopo la denuncia, il trentasettenne fiuggino è finito così sotto accusa per maltrattamenti in famiglia.

Ieri, dunque, è stata emessa la sentenza di condanna.

All'uomo sono stati inflitti, come detto, 2 anni e 6 mesi. Riconosciute le circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti.