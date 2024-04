Abbattuto il vecchio fabbricato di proprietà della famiglia Frattali che nascondeva alla vista lo storico Rotone di Osteria della Fontana, finalmente ben visibile dalla Casilina dopo oltre un secolo. È durata infatti più di cento anni la vita del manufatto, risultante dal censimento catastale effettuato dopo la Grande guerra, che dopo il crollo della copertura sotto il peso della nevicata del 2012 era ormai inutilizzabile. Eppure le mura perimetrali, alte circa cinque metri, si sono rivelate robuste e compatte, resistendo sotto la spinta poderosa dell'escavatore che, sapientemente guidato, ha avuto ragione della struttura mordendola sistematicamente per ore.

L'operazione, prevista inizialmente per sabato scorso, è stata effettuata domenica, nonostante la presenza nei pressi dei banchi del mercato, sotto la supervisione e il controllo della polizia locale e dell'ingegner Stefano Cortina. L'assessore Carlo Marino, di Osteria, ha scritto: «Quel rudere andava abbattuto; un edificio all'entrata di Osteria della Fontana, il quartiere in cui sono cresciuto, che ne caratterizzava l'immagine facendolo apparire vecchio e degradato, nonostante fosse invece uno dei quartieri abitativi più popolati e commercialmente più vivi della nostra città. Da domani si lavorerà per una ricostruzione rapida e decorosa di questa zona di ingresso cruciale, quasi un cancello di benvenuto, essendo uno dei passaggi principali dall'uscita dell'autostrada verso Anagni e la Ciociaria».

I proprietari Frattali, una delle famiglie storiche della zona, confermano di aver incontrato l'assessore Marino all'ufficio tecnico comunale e di averlo informato sulla pratica edilizia per demolire e ricostruire il fabbricato.

Intenzionati a migliorare l'urbanistica della contrada alla quale tengono molto, e con indubbia capacità finanziaria, i Frattali intendono dimostrare l'affetto per la loro città ricostruendo la superficie già utilizzata da diverse attività artigianali e modellandola nella maniera che decideranno assieme a tecnici qualificati. Potrebbe essere veramente una nuova alba per Osteria della Fontana, oggetto di mirati interventi da parte di numerosi e qualificati privati.