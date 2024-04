In dieci anni la temperatura a Frosinone è aumentata di oltre un grado e mezzo. Nella classifica del Sole 24 Ore sull'indice del clima il capoluogo ciociaro è sessantanovesimo in Italia. Si piazza al 102° posto per brezza estiva, al 93° per le piogge e al 76° per la nebbia. Va meglio per raffiche di vento, 6°, soleggiamento, 32°, e giorni freddi, 37°. Nella classifica generale, in base ai dati nel periodo 2013-2023 raccolti da 3bmeteo, quella che ci restituisce la città con il miglior clima, Frosinone si trova tra le province di Sud Sardegna e Udine. Nel Lazio, Roma è la migliore, al 25° posto, poi Latina, al 38°, Viterbo, al 49°, quindi Frosinone, al 69°, e Rieti, l'ultima, all'83°. Tra i territori italiani a vincere è Bari davanti a Imperia e Barletta-Andria-Trani. Subito fuori dal podio Catania e Pescara. Chiudono la classifica, Caserta, 103° posto, davanti a Cremona, Pavia, Alessandria e Belluno, 107ª ed ultima.

Lo studio è una fotografia dei cambiamenti climatici egli eventi estremi che si sono registrati negli ultimi anni con alluvioni (l'ultima quella in Emilia-Romagna) e siccità.

Rispetto al 2013 si contano 2,37°C in più a Varese, 2,35 a Terni e 2,32 a Torino. Stabile il dato di Siracusa, +0,1° mentre a Messina e Catanzaro l'incremento si attesta tra lo 0,4 e lo 0,5. Nelle varie classifiche, Frosinone è 32ª per il soleggiamento inteso come ore al giorno (nella media degli anni 2008-2018) con 8,1. Al comando di questa graduatoria Agrigento, Siracusa e Crotone. All'ultimo posto c'è Belluno, poi Lecco e Sondrio.

Per indice di calore Frosinone è alla posizione numero 60 con 73,8 giorni a una temperatura percepita di 30 o più gradi tra il 2011 e il 2021. In vetta si trovano Enna, Potenza e Varese. Ultima Siracusa. Poi Caserta. Nelle ondate di calore Frosinone fa anche peggio, 75ª, con 19 sforamenti all'anno dei 30 gradi per tre giorni consecutivi nel periodo 2011-2021. Savona, Genova, Pescara e Imperia le migliori, Terni quella con più sforamenti.

Le precipitazioni estreme vedono Frosinone 61ª con 22 giornate con accumuli di pioggia superiori ai 40 millimetri per fascia esaoraria nel periodo 2011-2021. Le meno piovose sono L'Aquila, Aosta e Bolzano, mentre le peggiori sono Como, Varese e Verbania, l'ultima.

La brezza estiva (intesa come nodi medi di vento da luglio a settembre, anni 2013-2023) Frosinone è tra le ultime 102ª, poco sopra Bolzano, Trento e Sondrio, la peggiore. Le migliori sono Perugia, Trieste e Enna. Per umidità relativa Frosinone è 73ª. Si parla in questo caso di giorni lontani dal comfort climatico, ovvero con una percentuale superiore al 70 o inferiore al 30, media annua degli anni 2013-2023. Decisamente distante dalle prime, Catania, Bolzano e Trieste. La classifica è chiusa da Messina, Belluno e Vibo Valentia.

Le giornate con raffiche di vento superiore a 30 nodi nel periodo 2013-2023 vedono Frosinone al sesto posto in Italia, vicino al podio rappresentato da Sondrio, Belluno e Bolzano. Al contrario, arrivano ultime Perugia, Ragusa e Trieste. Sul versante della pioggia (giorni con accumuli superiori ai 2 millimetri nel periodo 2013-2023) Frosinone è 93ª. Imperia, Cagliari e Agrigento le realtà meno piovose, mentre Verbania, Belluno e Lecco sono le ultime. Per la nebbia le migliori sono Trento, Agrigento, Aosta, Bolzano e Sondrio con Frosinone 76ª. Ultime Ferrara, Alessandria e Rovigo. Per le giornate più fredde, quelle in cui la temperatura massima percepita è inferiore ai 3° Frosinone è 37ª Le migliori sono dieci tra cui Latina, la peggiore Belluno.