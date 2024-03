Nel contesto di un'iniziativa nazionale promossa dalla Questura di Palermo e dall'Associazione Quarto Savona 15, la Polizia di Stato ha consegnato l'olio di Capaci per la Santa messa crismale. La Questura di Frosinone si è fatta promotrice dell'iniziativa con la consegna delle ampolle d'olio, che sarà consacrato durante la messa crismale, da parte del questore di Frosinone, Domenico Condello, a monsignor Ambrogio Spreafico, vescovo di Frosinone - Veroli - Ferentino e Anagni - Alatri, a monsignor Gerardo Antonazzo, vescovo della Diocesi di Sora - Cassino - Aquino e Pontecorvo e all'abate di Montecassino Dom Luca Fallica.

A pochi passi dallo svincolo di Capaci, dove avvenne la strage in cui morirono per mano mafiosa il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, sorge il giardino, inaugurato il 23 maggio 2017, che ospita diverse piante di ulivo, da cui viene ricavato l'olio consegnato alle diocesi per la Santa Messa Crismale di consacrazione.

Da quegli ulivi, è iniziato un percorso di rinascita curato dalla Questura di Palermo e dall'Associazione Quarto Savona 15 (sigla radio dell'auto di scorta), sostenuta da Tina Martinez Montinaro, vedova del capo scorta. Su questo terreno sono stati piantati numerosi alberi di ulivo, ciascuno dedicato a una persona delle istituzioni caduta per mano mafiosa.