Si schianta con l'auto dopo un folle inseguimento prima in autostrada, poi sulla Cassino-Formia. A finire nei guai è un trentaduenne di Mugnano di Napoli, fermato dagli agenti dopo lo schianto avvenuto nella notte all'altezza della rotatoria che insiste in territorio di Pignataro e chiamato a chiarire cosa sia accaduto: non è escluso che per lui scatti una denuncia per ricettazione.

L'inseguimento della polizia stradale, a oltre 200 chilometri orari, è stato da film. Un inseguimento iniziato in A1 e terminato a Pignataro, con una sequenza così rapida da lasciare poco spazio per pensare. Tutto è avvenuto intorno alle due, quando gli agenti della Sottosezione di Cassino hanno intimato l'alt a una Peugeot che sfrecciava in direzione sud. E che sarebbe poi risultata rubata. Ne è nato un inseguimento senza respiro, con gli agenti della Sottosezione alle costole del giovane fuggitivo. Imboccata l'uscita al casello A1 di Cassino, il giovane ha rotto la sbarra, proseguendo la corsa a velocità folle sulla superstrada, in direzione di Formia.

Ma, una volta giunto all'altezza della rotatoria a Pignataro Interamna, ha perso il controllo del mezzo: l'auto prima si è schiantata contro il guardrail, poi contro un muro. Immediato l'arrivo sul posto del 118 che ha provveduto a soccorrere il conducente della Peugeot, un trentaduenne di Mugnano di Napoli. Che, per fortuna, non ha riportato ferite gravi.

Il giovane è stato quindi trasferito nella Sottosezione di Cassino per poter definire la sua posizione e con alta probabilità potrebbe rischiare una denuncia: elementi al vaglio della magistratura cassinate. La vettura, invece, è stata distrutta nello schianto. Solo qualche giorno prima, un episodio simile in pieno centro a Pontecorvo: in quel caso, dopo lo schianto con l'auto rubata, due giovani - trovati con la refurtiva ancora nel bagagliaio - sono stati arrestati. Un terzo uomo preso a poche ore di distanza è stato denunciato.