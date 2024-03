La diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino ricorda nella preghiera il Diacono Giancarlo Bianchi morto nella notte la sua abitazione in via dei Molini a Ferentino. Il funerale sarà celebrato domani, 27 marzo 2024 alle 14.30, nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Ferentino. Il diacono viene ricordato come una persona umile e premurosa verso i poveri e i deboli. "Non fiori ma opere di bene" si legge sul manifesto funebre. Tanti i messaggi di di cordoglio e vicinanza alla moglie e a tutti i familiari.