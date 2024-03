Mezzo per la raccolta dei rifiuti esce fuori strada su via Belvedere, in zona Foresta a Cervaro. Autista illeso. Paura poco fa per un incidente registrato durante un turno di lavoro. Probabilmente la pioggia avrebbe reso il manto stradale viscido, rendendo difficile la tenuta di strada. Il mezzo si è ribaltato in un campo attiguo. Per fortuna ferite lievi e tanta paura per il conducente del mezzo. Ricostruzione al vaglio. Si è reso necessario l'intervento di un mezzo meccanico per recuperare il camioncino nel campo.