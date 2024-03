Fermata un'auto con a bordo cento grammi di cocaina: arrestato un venticinquenne. I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Alatri, nel corso di un servizio di controllo sul territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno fermato un ragazzo già noto alle forze dell'ordine per spaccio di droga.

Alla vista di una pattuglia di carabinieri il venticinquenne ha tentato di fuggire al controllo lanciandosi ad alta velocità nel traffico. I militari lo hanno inseguito, ma, poco dopo, vistosi braccato, il ragazzo ha abbandonato la sua auto tentando di fuggire in un campo pieno di rovi. Raggiunto dai carabinieri, dopo una breve colluttazione, è stato bloccato e arrestato. All'interno dell'autovettura abbandonata in precedenza sono stati trovati oltre cento grammi di cocaina. A seguito della convalida, il giudice ha disposto nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere.