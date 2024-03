Dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza è giunta ieri la notizia implicita che Claudio Alonzi e la sua collega Tiziana Barnobi, agenti segreti, sono morti sul Lago Maggiore mentre erano impegnati in una delicata missione. La conferma è arrivata dalle biografie di Barnobi e Alonzi, che sono state inserite sulla "Parete della memoria" negli uffici di Palazzo Dante a Roma, la sede del Dis, in occasione della Giornata della Memoria per ricordare i caduti dei servizi segreti.

Le ultime righe della biografia sono uguali per entrambi gli agenti: "Perde la vita nelle acque del Lago Maggiore il 28 maggio 2023, nel corso dello svolgimento di una delicata attività operativa con Servizi Collegati Esteri".

Come si ricorderà, la tragedia avvenne sul lago e fu causata dall'inabissamento dell'imbarcazione "Good...uria" che, in quel momento, ospitava agenti italiani e del Mossad. All'inizio di parlò di una festa di compleanno finita in modo drammantico, ma subito emersero delle incongruenze sulla presenza degli ospiti. Oltre ad Alonzi e alla Barnobi, persero la vita Anya Bozhkova, cittadina russa e moglie del comandante della barca Claudio Carminati, e Shimoni Erez, ex dipendente delle forze di sicurezza israeliane che era in pensione.

Dunque, come i servizi segreti hanno voluto evidentemente rendere pubblico, lo scorso 28 maggio era in corso una delicata missione operativa. Cosa facevano lì tutti quegli agenti? Qual era l'obiettivo di quell'attività condotta dalle spie italiane e israeliane? Sono quesiti che, probabilmente, non troveranno mai delle risposte.

L'alatrense Claudio Alonzi, residente in contrada Vicero, era nato nel 1962 ed era un maresciallo dei carabinieri, entrato poi nel Sismi, per passare nel 2001 all'Aise. Si era distinto subito per affidabilità e spiccata vocazione informativa: è stato costantemente impiegato in complesse missioni di ricerca, anche in contesti internazionali connotati da elevatissimo livello di rischio.