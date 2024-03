La disperata corsa in ospedale a sirene spiegate non è riuscita a salvargli la vita. Le lesioni riportate nell'impatto con l'asfalto sono risultate fatali. Tutto è accaduto in un attimo: l'auto che svolta, lui che in moto tenta di evitarla, la caduta, l'urto. Erano circa le 21.30 di domenica quando Gianmarco Navarra, venticinque anni compiuti lo scorso dicembre, stava percorrendo via Carpinetana Sud, in territorio di Colleferro, in sella alla sua moto, una Ktm 690 Smr. All'improvviso il tragico incidente.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti di polizia del commissariato di Colleferro intervenuti sul posto, il giovane viaggiava verso il centro della città quando, all'altezza dell'incrocio con vicolo Tevere, una Lancia Y condotta da un ventenne che procedeva in direzione contraria ha girato per immettersi nel vicolo. Forse nel tentativo istintivo di evitare la collisione con la vettura, Gianmarco avrebbe perso il controllo della motocicletta rovinando sull'asfalto e urtando violentemente contro la ruota posteriore destra dell'auto. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori del 118 subito accorsi sul luogo dell'incidente. La corsa in ospedale, purtroppo, è stata inutile.

La tragica notizia si è presto diffusa in paese raggelando tutti. Gianmarco era molto conosciuto e apprezzato. Aveva perso il padre qualche tempo fa, viveva in via Roccamassima. Lascia nel dolore più straziante la madre, insegnante in una scuola di Colleferro, e due fratelli più grandi. Era innamorato dei suoi tre nipotini che spesso andava a prendere all'asilo. Aveva studiato al "Cannizzaro" di Colleferro, era perito chimico e lavorava in una ditta farmaceutica, ma la sua grande passione, insieme al rugby, allo snowbord e alla pallavolo, erano i cavalli che amava accudire e con i quali aveva un feeling speciale. In paese era apprezzato anche per il suo impegno nella protezione civile a servizio della comunità. Ieri la salma del giovane è rimasta a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'eventuale autopsia. Solo dopo potrà essere fissato il funerale.