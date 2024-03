Era stata abbassata da poco la serranda del bar. Gli ultimi clienti erano andati via prima di mezzanotte. Forse ha atteso il momento in cui uno dei proprietari ha chiuso il portone ed è andato via, per entrare in azione. Ha scassinato proprio il portone principale e si è intrufolato dentro l'esercizio commerciale. Ha fatto razzia di gratta e vinci e sigarette, per poi fuggire facendo perdere le sue tracce.

Ladro solitario in azione dopo la mezzanotte tra domenica e lunedì nel bar "Red stone" in via Matteotti. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri, ai quali è stata presentata denuncia contro ignoti. Il bottino si aggirerebbe attorno ai 3.500 euro.

La ricostruzione

Il colpo nel locale alla periferia della città, è stato messo a segno poco prima dell'una. Uno dei titolari aveva chiuso da poco. Qualcuno ne ha subito approfittato per intrufolarsi furtivamente, dopo avere forzato la porta principale del bar. Una volta all'interno, il malvivente ha preso gratta e vinci e alcune stecche di sigarette, per un valore di circa 3.500 euro.

Un uomo in fuga

Qualcuno avrebbe visto un uomo fuggire a bordo di una Fiat Punto di colore grigio. Quanto accaduto è stato segnalato subito ai carabinieri. Uno dei proprietari, infatti, raggiunta l'attività e resosi conto dell'intrusione notturna, ha immediatamente lanciato l'allarme.

Le indagini

I militari hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per cercare di dare un nome e un volto al malvivente in azione nel bar "Red Stone". Non si esclude anche la presenza di un complice a fare da palo. La notizia si è diffusa nelle prime ore di ieri in città e tanti sono stati i messaggi di vicinanza ai gestori del noto locale, punto di ritrovo e aggregazione di tante persone, soprattutto giovani.