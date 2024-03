Un'infrastruttura di scambio tra il sistema di mobilità extraurbana ed urbana su via Tiburtina, praticamente gemella di quella che si trova, da qualche anno, in piazza Pertini, non molto lontana dalla stazione ferroviaria.

Questa la novità di una recente delibera di giunta comunale, che va ad incastrarsi nel nuovo sistema della mobilità urbana.

Con lo scopo di «programmare una città più sostenibile mediante il miglioramento della mobilità urbana e delle condizioni ambientali del sistema urbano - si legge nella narrativa della delibera - essendo stato individuato quale tema prioritario al perseguimento di tale obiettivo quello della riduzione degli spostamenti veicolari con conseguente abbattimento delle emissioni inquinanti all'interno del centro abitato, è in fase di attuazione la realizzazione di una linea di Brt (Bus Rapid Transit) elettrica di collegamento tra la stazione ferroviaria e piazzale De Matthaeis mediante fondi Pnrr».

«A tal fine - si legge ancora - risulta necessario procedere alla delocalizzazione delle infrastrutture con funzione di nodi di scambio tra il sistema di mobilità veicolare pubblica extraurbana e quello urbano con mezzi di trasporto sostenibili, in aree marginali ed esterne al centro abitato (...) a nord del perimetro urbano, l'area idonea alla realizzazione della mancante infrastruttura di scambio tra il sistema di mobilità extraurbana ed urbana può essere individuata lungo la via Tiburtina ove originariamente era già collocata; su detta area, parte integrante di un più ampio lotto di terreno su cui, a seguito del rilascio del permesso di costruire convenzionato alla società Sica Srl è prevista, quale opera di interesse pubblico, la realizzazione di un parcheggio in continuità con quello costituente standard della volumetria privata autorizzata».

Quindi, ora, spetterà al dirigente del settore urbanistica procedere a «porre in essere ogni misura e provvedimento consequenziale alla delibera onde procedere alla verifica delle condizioni propedeutiche alla realizzazione della infrastruttura di scambio tra il sistema di mobilità extraurbana ed urbana su via Tiburtina, in luogo del parcheggio in continuità con quello costituente standard pubblico della volumetria privata autorizzata con permesso di costruire convenzionato alla società Sica Srl».