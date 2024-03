L'Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio ha emesso un'allerta gialla in vista delle previsioni meteo per la giornata di domani, 26 marzo, e per le successive 12-18 ore.

Secondo le previsioni, la regione sarà interessata da precipitazioni sparse, con possibilità di rovesci e temporali, caratterizzati da quantitativi cumulati da deboli a moderati.

L'allerta gialla è un invito alla cittadinanza a prestare attenzione e ad adottare le precauzioni necessarie di fronte alle condizioni meteorologiche avverse previste.