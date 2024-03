Grave incidente in autostrada nella notte: un autobus Flixbus finisce contro il guardrail. Morto un passeggero di 19 anni. Sei i feriti tra i quali, in gravi condizioni, uno degli autisti a bordo del mezzo, originario di Cassino. Ferito lievemente anche l'altro autista, originario di Fiuggi e residente a Tecchiena, che al momento dello scontro era alla guida del mezzo. L'uomo è ora indagato per omicidio stradale ed è difeso dall'avvocato Vellucci. Sembra che al momento dell'incidente l'autobus, della compagnia Cialone, viaggiasse al di sotto dei cento chilometri orari.

Lo scontro è avvenuto nella notte nel tratto tra Modena sud e Valsamoggia. Il mezzo partito da Milano e diretto a Roma si sarebbe schiantato contro il guardrail: ancora non chiara la dinamica. Purtroppo per il ragazzo di 19 anni di origini congolesi non c'è stato niente da fare. Il tratto è stato chiuso per consentire tutti i soccorsi e gli accertamenti del caso. I passeggeri, dopo un primo accertamento medico sul posto, sono stati accompagnati fino a un'area di servizio e trasferiti su altri autobus sostitutivi. La dinamica resta al vaglio della polizia stradale di Bologna.