L'unica certezza è stata l'apertura del cantiere. Il famoso taglio del nastro per l'inizio dei lavori ormai risale al 21 maggio del 2022. Per quanto riguarda la fine dell'opera? Ancora oggi resta un grande punto interrogativo. E i lavori viaggiano all'infinito. Stiamo parlando della nuova piazza del quartiere Scalo, davanti alla chiesa della Sacra Famiglia, che dovrebbe ricongiungersi direttamente con l'ingresso della stazione ferroviaria (in questo caso l'inizio dei lavori è in programma dopo Pasqua). Insomma l'intero quartiere dovrebbe diventare un biglietto da visita per la città con un'imponente opera di riqualificazione per un investimento pari a 4.866.683 di euro.

Ma se da un lato era stato stimato un cronoprogramma di circa 380 giorni di tempo per consegnare la nuova piazza (includendo anche la possibilità di lavorare il sabato), la realtà evidenzia tutt'altro. Pian piano gli operai sono iniziati a diminuire, fino a scomparire, per poi tornare e mettere a punto qualche dettaglio. Così l'intervento è rimasto ancora incompleto. O meglio. Il 25 novembre del 2023 la piazza è stata inaugurata solo in parte con intorno la delimitazione dell'area in fase di costruzione. La porzione mancante riguarderebbe principalmente la zona dedicata ai giardinetti, al verde pubblico e ai giochi per i bambini.

Uno spazio di tipo rinascimentale di 10.000 metri quadri tra alberi e spazi verdi, con una pista ciclabile che si raccorderà direttamente con quella che passa per via Puccini e arriva fino al Matusa. In un progetto che metterebbe al primo posto la riqualificazione di uno dei quartieri più sensibili di Frosinone. Ma nonostante l'apertura di un primo spazio, tutto questo resta solo un'utopia.

La verità è che ormai il cantiere è entrato da troppo tempo in un vicolo cielo e non riesce più a venirne a capo.