Parcheggio selvaggio, sale la protesta dei residenti di via Lecce.

«Frosinone, da troppo tempo vive la cattiva abitudine di molti conducenti di non rispettare le norme e di mettere in sosta i propri veicoli ove non si dovrebbe, tipo in doppia fila, sulle strisce pedonali, in curva, davanti ai cassonetti dell'immondizia, al di fuori delle strisce, sugli stop», scrive un gruppo di residenti della zona.

«La quasi totale assenza di controlli, vede a Frosinone, via Lecce, divenuta impraticabile, a tutte le ore, con auto parcheggiate ovunque e nessun controllo - si lamentano gli abitanti - Soltanto qualche giorno fa, un mezzo di soccorso ha avuto più di qualche problema per transitare, visto il gran numero di auto parcheggiate, praticamente, sulla strada, in barba alla segnaletica orizzontale e verticale presente. Polizia locale e pulizia della strada sono da anni assenti.

Per quest'ultimo problema, l'operatore ecologico di turno, si limita a spazzare (in rari casi) la vicina via Firenze, ma non scende su via Lecce, per fare lo stesso servizio. Stessa cosa per le caditoie, da tempo ostruite e nessuno che provvede alla sua pulizia (soltanto qualche settimana fa l'amministrazione comunale aveva sbandierato la pulizia degli stessi, accaduta forse su altre via, ma non su via Lecce)».

Quanto a sosta selvaggia, «non è esente nemmeno la vicina via Firenze, visto che c'è chi addirittura lascia ovunque la propria auto per ore, addirittura sullo stop che immette su viale Marconi, senza che nessuno prenda provvedimenti - prosegue la protesta - Ovunque, si circoli in città, è sempre più facile, incappare in vetture in sosta vietata, che impunemente ostruiscono la viabilità. Al dunque, si affronti seriamente il problema del parcheggio selvaggio, iniziando dal caos che regna su via Lecce, per proseguire una volta per sempre sul territorio cittadino».