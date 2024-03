Prima ha iniziato a lanciare oggetti dalla finestra. Poi si è buttato dal terzo piano, fortunatamente sul gonfiabile prontamente posizionato dai vigili del fuoco arrivati sul posto. Protagonista della vicenda un ragazzo di trentasei anni che nell'impatto ha danneggiato alcune auto in sosta. È successo poco fa nel cortile delle palazzine Ater di via Po a Frosinone. Grande trambusto. Molti residenti sono scesi in strada preoccupati per le grida che arrivavano dall'appartamento. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri.