Sono decisi e chiari. Non hanno alcuna intenzione di entrare a far parte di una coalizione allargata. Sono pronti anche a dialogare con liste civiche, ma in campo alle prossime elezioni comunali, vogliono scendere con il loro simbolo: Forza Italia. A sottolinearlo con una nota congiunta sono Rossella Chiusaroli, coordinatrice provinciale di Forza italia, e Giampiero Rotondo commissario cittadino.

«Forza Italia scenderà in campo alle prossime elezioni comunali con il proprio simbolo, non abbiamo mai pensato di poter entrare a far parte di una coalizione allargata dove è presente anche il PD seppur camuffato sotto forma di lista civica». Il riferimento è ormai chiaro. Seppur ancora non c'è alcuna ufficialità dallo stesso amministratore e dai suoi sostenitori, Germano Caperna, attuale consigliere di maggioranza, è in lizza per le prossime amministrative come candidato sindaco.

«Siamo fiduciosi che anche gli amici di Fratelli d'Italia e della Lega scelgano questa via, rinunciare ai propri simboli in una importante competizione elettorale come quella di Veroli non sarebbe compresa dai tanti elettori che esprimono i loro voti ai partiti del centro destra, in particolar modo in questo momento dove il centro destra vince e governa sia a livello regionale che nazionale.

Le elezioni comunali, tra l'altro, coincidono con quelle europee, sarebbe singolare fare campagna elettorale per i candidati sotto i simboli dei propri partiti alle europee e non alle comunali. Ci auguriamo di poter condividere insieme agli partiti del centrodestra la scelta di un candidato a sindaco. Lavoreremo per mantenere unito il centro destra, siamo pronti a dialogare anche con liste civiche e amministratori che non intendono proseguire il loro percorso politico con l'attuale maggioranza. Siamo certi che gli elettori apprezzeranno questa nostra scelta e sapranno premiare Forza Italia».

Proprio sulla eventualità di una coalizione allargata ne avevamo ampiamente parlato nelle scorse settimane anche con il già senatore Gianfranco Rufa, coordinatore provinciale di Latina della Lega, il quale aveva sottolineato: «È assurdo che ci si possa vergognare di mettere il simbolo di appartenenza in un comune così importante. Dispiace sapere che Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia non diano la possibilità ai cittadini di esprimersi con i simboli». Forza Italia ha annunciato, però, che è pronta a scendere in campo con il proprio simbolo.