Il sindaco Luca Di Stefano fa luce sul futuro del parcheggio antistante al parco Morganti, chiuso ormai da mesi. La delimitazione dell'area sta creando disagi a chi accompagna i figli a scuola, ai residenti della zona e quanti utilizzano quello spazio per la partenza delle gite scolastiche. Prima che l'area fosse transennata, infatti, i pullman partivano da lì; oggi l'appuntamento è sempre nello stesso luogo, ma lo spazio non c'è e si creano lunghe file di auto e ingorghi per consentire agli studenti di salire e scendere dai bus. Da qui le numerose proteste e la richiesta di spiegazioni al Comune.

«In quel parcheggio è previsto l'intervento finanziato con il Pnrr per la riqualificazione degli immobili comunali di via Carducci con il loro efficientamento energetico, e in più nel progetto c'è anche la riqualificazione del parcheggio antistante al parco Morganti - ha spiegato Di Stefano - Dove c'è la recinzione dell'area di cantiere inizieranno presto i lavori, verranno collocate delle aiuole e delimitati i parcheggi e gli stalli per i disabili. Restituiremo decoro a questa zona».

Bando perciò alle voci secondo cui la recinzione dell'area serve solo per parcheggiare i mezzi del cantiere. «Non è così - ribadisce il sindaco - Il piazzale verrà sistemato come da progetto che prevede anche la riqualificazione degli spazi adiacenti agli immobili comunali di via Carducci. Saranno installati i pali della pubblica illuminazione, create le aiuole e la nuova pavimentazione del parcheggio. I lavori partiranno nei prossimi giorni e non dureranno molto, alcune settimane. Riconsegneremo il dovuto decoro urbano a questa zona della nostra città».

Per mesi sono state vivaci le polemiche sulla superficie transennata e non utilizzata da nessuno, tanto che l'erba è cresciuta. Ancora oggi sulla recinzione c'è affissa l'ordinanza, risalente alla fine del 2023, che informa la cittadinanza dell'interdizione dell'area. Ordinanza che però non fa alcun riferimento al progetto del Pnrr e ai lavori di realizzazione del nuovo parcheggio; circostanza che ha finito per alimentare le polemiche sulla sottrazione dello spazio all'utilizzo consueto da parte dei residenti della zona.