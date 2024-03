Delitto Mollicone, nove argomenti affrontati ieri dal pool che sostiene la difesa dei Mottola «a supporto della prova scientifica». Questo il focus fatto ieri durante un incontro indetto nel Palazzo della cultura di Cassino dal pool tecnico-scientifico della difesa Mottola, a meno di ventiquattro ore dall'udienza del processo d'appello che si sta celebrando a Roma. E che vede imputati la famiglia Mottola, Quatrale e Suprano, tutti assolti con formula piena in primo grado. Un incontro voluto dal Cescrin per fare «il punto della situazione sulla prova scientifica» anche alla luce delle notizie «non esaustive» sulla linea della difesa emerse durante l'appello, sottolinea il professore Carmelo Lavorino, a capo del pool. Presenti anche alcuni studenti del liceo "Varrone" che si stanno approcciando a un corso di criminologia.

«In questa sede affronteremo solo la prova scientifica» sottolinea Lavorino, che poi annuncia altri due incontri: uno sulla figura di Santino Tuzi, l'altro su un'analisi finale criminalistica, criminologica, sistemica e investigativa forense. Relatore, insieme al criminologo, l'ingegnere Pio Di Mille. I due specialisti avvalendosi di slide e di filmati, con la collaborazione delle criminologhe Alessandra Carnevale e Giusy Marotta - e della consulenza del biologo Claudio Lavorino - hanno affrontato nove argomenti a partire «dall'analisi visiva della "prova provata", ovvero che Marco Mottola il giorno del funerale di Serena non fosse biondo mesciato» ribadisce Lavorino.

Secondo il criminologo «la foto mostrata sarebbe mutata a causa di un filtro inserito da un operatore tv sul filmato». Tra gli argomenti (nove lo ribadiamo) l'assenza di tracce degli imputati sui reperti o sugli abiti; i tempi e le modalità del confezionamento, trasporto, messa in posa e della composizione della scena; l'incertezza delle cause, dell'origine, del numero, della datazione e della cronologia delle lesioni; quella della genuinità e della non contaminazione dei reperti e della genuinità delle tre dimensioni della lesione sulla porta e confutazione del "calco" sulla porta. Ancora: la certezza della contaminazione, del fatto che la porta della caserma di Arce non sia l'arma del delitto.

«La certezza assoluta - proseguono dal pool - è che i frammenti lignei (28) rinvenuti sui nastri che legavano il capo e la busta sul collo di Serena non provengano dalla porta», senza dimenticare l'analisi sulle reti Bayesiane e i metodi usati. «Serena Mollicone non è entrata in caserma per recarsi da Marco, la porta della caserma non è "l'arma del delitto". I 28 microframmenti lignei rinvenuti sui nastri (reperti 11 e 13), non provengono dalla porta e quindi non sono prova dell'avvenuto impatto - dettaglia Lavorino spiegando le tesi del pool - Inoltre non è stata rispetta alcuna catena di custodia della prova con riferimento alla porta e alle attività di ispezione cadaverica e necroscopiche: tutto ciò invaliderebbe maggiormente la genuinità dei reperti».

«C'è una catena temporale per cui la cross contamination è stata continua» spiega ancora Lavorino, che poi entra nel dettaglio: «Ad esempio: sui nastri che legavano la testa di Serena sono stati individuati 28 microframmenti tra lignei e resina. Ogni frammento era avvolto dai capelli secondo l'ipotesi dell'accusa. La nostra ipotesi: i frammenti fanno parte di un viaggio di contaminazione che parte dalla busta dell'Eurospin, con cui è stata avvolta la testa, fino alla contaminazione dell'autopsia».