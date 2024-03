Chiuso il tratto dell'autostrada del Sole tra Ferentino e Ceprano verso Napoli, per un grave incidente. Un tir si è ribaltato e il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere. Sono stati i vigili del fuoco a estrarlo con un'perazione delicatissima per affidarlo alle cure del 118. Fortunatamente l'uomo non è in gravi condizioni. L'incidente si è verificato in A1 al chilometro 627 direzione sud, in territorio di Frosinone. Sul posto vigili del fuoco 118 e polizia.

Autostrade per l'Italia comunica che chi è diretto verso Napoli deve uscire a Ferentino e può rientrare a Ceprano dopo aver percorso la strada statale 6 Casilina. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza, il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il soccorso meccanico.