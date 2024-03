L'operazione rinascita di Osteria della Fontana genera attesa ma anche nostalgia per l'abbattimento dell'antico fabbricato dirimpettaio del Rotone. Mentre si aspettano le iniziative della pubblica amministrazione per il rilancio del cuore commerciale della città dei papi, i privati danno prova di maggior vitalità abbattendo manufatti non più utilizzabili e proponendo soluzioni moderne ed ardite.

Il fabbricato che nasconde alla vista di chi percorre la via Casilina il discusso Rotone, oggetto di lavori milionari sospesi e mai più ripresi, dovrebbe essere demolito proprio oggi.

La storia della palazzina, o almeno di una grossa porzione di essa, è quella tipica di molte regioni del meridione d'Italia: costruita dagli avi degli attuali proprietari, in molti casi grazie all'aiuto di alberi genealogici non sempre facili da ricomporre, il dilemma resta la scelta tra venderla e distribuire il ricavato tra gli aventi diritto oppure suddividerla in lotti. Quando gli eredi sono numerosi, la seconda opzione è da evitare per ovvii motivi.

Di qualsiasi natura fossero i termini dell'accordo finalmente raggiunto, sulla recinzione del fabbricato ormai ridotto ai minimi termini è apparsa la scritta "demolizione e ricostruzione", con aggiunto il nome dei titolari e del tecnico che segue la pratica urbanistica. Le norme per la ricostruzione sono piuttosto severe e c'è attesa per vedere cosa crescerà al posto del rudere.

Attesa invece soddisfatta per chi è incuriosito dai lavori in corso sul lato opposto della via Casilina. Si tratta, in questo caso, della demolizione e ricostruzione dell'albergo ristorante "La Fontana", che prende il nome dalla località.

Un ristorante storico, che assieme al parimenti noto "Bassetto" era l'orgoglio del territorio.

Il fabbricato, con annessi e connessi in toto, è stato acquisito dal "Gruppo Recchia", una famiglia di imprenditori attivi in più settori. Al posto del vecchio albergo ristorante, già demolito, è in fase di costruzione una struttura di tipo moderno, una sorta di residence con servizi che consentirà la fruizione di eleganti mini alloggi dotati di ogni comfort. L'ideale per manager che vogliano trascorrere periodi di lavoro assieme alle loro famiglie.