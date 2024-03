"Camminare è bello, senza rifiuti è meglio". Con questo slogan Legambiente ha indetto un "sabato ecologico" per questo pomeriggio alle 15. Sarà ripulita da rifiuti l'area di via del Casone.

Via del Casone è tornata alla ribalta in queste settimane. Mai aperta al traffico, c'è chi ora la vorrebbe anche per le auto, ma alcune associazioni come Legambiente e Fiab sono contrarie.

«In una città come Frosinone nella quale la presenza delle auto è opprimente e pervasiva, diventa importante salvaguardare la godibilità delle pochissime strade interdette alla circolazione veicolare o riservate al solo traffico locale - è la posizione di Legambiente - È il caso di via del Casone e del breve tratto di via Vado del Tufo chiuso al traffico ormai da molti anni (dall'incrocio con la stessa via del Casone fino alla rotatoria Brunella). Ci opponiamo fermamente alla ventilata apertura al traffico automobilistico del ponticello che da via Vado del Tufo immette su via del Casone. Si tratta di una strada che attrae molte persone, che sono solite frequentarla percorrendola a piedi o in bici, spesso portando i propri cani a sgambare.

Via del Casone svolge un'importante funzione di ricucitura ambientale nel contesto urbano: crediamo per questo che la camminabilità della strada a beneficio di pedoni e ciclisti debba essere preservata, e che il decoro e una maggior pulizia del tratto che dalla villa comunale conduce in via dei Monti Lepini possa stimolare più persone a passeggiare in sicurezza e tranquillità su uno dei pochi percorsi urbani in cui non si è assaliti da traffico, rumore e smog».

Così Legambiente ha accolto la disponibilità del riparto Stella Polare del gruppo scout Fr1 "Avvocato Fernando Valchera" «a svolgere insieme a noi delle iniziative di volontariato, organizzando un evento satellite di Puliamo il Mondo: un sabato ecologico aperto a tutti per la raccolta dei rifiuti lungo via del Casone e nel tratto di via Vado del Tufo interdetto al traffico veicolare». A tutti i partecipanti Legambiente provvederà alla consegna dei kit e curerà gli aspetti logistici. È prevista la copertura assicurativa per tutti gli iscritti all'iniziativa. L'appello ai cittadini è a partecipare numerosi.