Strada provinciale ancora off-limits per la frana. Convocato un tavolo tecnico in Provincia per cercare di risolvere in modo definitivo l'evidente criticità che rende impraticabile la strada da almeno quattro mesi. Il vertice è stato fissato per il prossimo 9 aprile alle 11.

«Si tratta di un incontro che come amministrazione comunale avevamo richiesto per riuscire a dirimere in tempi relativamente brevi le problematiche inerenti la strada provinciale in questione - ha detto il sindaco del Comune di Castrocielo, Gianni Fantaccione - Al centro dell'incontro anche il progetto da noi presentato per mettere in sicurezza la parete rocciosa della montagna e sostenuto dal sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco e dal sindaco di Colle San Magno, Valentina Cambone».

Diverse le verifiche sul posto e gli incontri istituzionali, vista anche l'importanza dell'arteria molto frequentata da amanti dello sport e non. A fine febbraio, in videocollegamento, un'altra riunione: in quel caso, tra la direzione regionale del Lavori pubblici e le amministrazioni coinvolte. Per la Regione era presente l'ingegnere Luca Marta; per il territorio, i sindaci di Roccasecca, Colle San Magno e Castrocielo. I primi cittadini stanno infatti condividendo tutte le iniziative possibili «per arrivare nel più breve tempo possibile alla riapertura della strada provinciale Castrocielo-Roccasecca, una strada importante e vitale per le nostre comunità».

Costanti i sopralluoghi eseguiti dopo il distacco a novembre dal costone montuoso di un macigno e di due frammenti di roccia, finiti in un campo coltivato. Per fortuna senza feriti. Episodio a cui aveva fatto seguito un'ordinanza per interdire la provinciale 137 al traffico, sia veicolare che pedonale. Con l'intervento dei tecnici e con l'ausilio di droni è stata valutata la situazione nel suo complesso, accertando come «la situazione di pericolo derivi dalla parete rocciosa a monte della provinciale, dove si notano aree rocciose che necessitano di interventi di bonifica e messa in sicurezza della parete».

Il vertice in Provincia servirà adesso per fare il punto. «Ringrazio sentitamente il dirigente e i tecnici del settore Viabilità della Provincia di Frosinone - ha detto il vice Sindaco Andrea Velardo - per aver recepito la nostra richiesta in tempi ragionevoli. Stiamo lavorando su diverse opzioni per garantire il ripristino della sicurezza su un'arteria importantissima per i comuni di Roccasecca, Castrocielo e Colle San Magno».