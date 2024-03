L'avrebbe molestata e intimorita per mesi con comportamenti e atti persecutori che hanno provocato alla vittima un forte stato di ansia e di preoccupazione.

A rischio processo, con l'accusa di minacce nei confronti dell'ex fidanzata, è finito un ventiduenne residente a Ceprano. Oggi nel tribunale di Frosinone è prevista l'udienza preliminare. I fatti contestati risalgono allo scorso anno.

Stando alle accuse, il giovane, tutte le sere aspettava con l'auto la ventiseienne, lungo la strada da lei percorsa per rientrare a casa dopo il lavoro, riuscendo a intercettarla nonostante modificasse continuamente il tragitto. Transitava spesso anche sotto l'abitazione della ragazza, pure di notte, e non solo con la sua macchina, ma a volte con quella del padre o facendosi accompagnare da altre persone. In un episodio l'avrebbe picchiata in discoteca, dove si erano incontrati, e dopo averla aspettata all'uscita del locale, le avrebbe ostruito il passaggio con l'auto. In un altro caso, sempre stando alle accuse, l'avrebbe inseguita con la macchina mentre era in compagnia di un'amica e della madre di quest'ultima. In presenza di altre persone l'avrebbe insultata e offesa.

Il giovane avrebbe posto in essere una serie di comportamenti che hanno ingenerato nella sua ex il timore per la propria incolumità. Non era serena neppure quando doveva utilizzare il telefono. Infatti, sempre stando alle accuse, il cepranese avrebbe inviato a terze persone i messaggi. Avrebbe telefonato e pubblicato storie sui social atti a dimostrare di avere libero accesso al suo telefono cellulare e alle sue chat private, riuscendo altresì a pervenire alla sua localizzazione. La giovane si è vista costretta a cambiare le proprie abitudini, vivendo con la paura di incontrarlo, di essere spiata o aggredita. La ventiseinne si è rivolta all'avvocato Antonio Ceccani.

Il suo ex dovrà comparire oggi davanti al giudice per l'udienza preliminare.