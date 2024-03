Nuovo asilo nido in località Finocchieto, lavori bloccati ancor prima di essere iniziati tra lo sconcerto e le perplessità delle famiglie della zona. È appena dello scorso mese di gennaio la notizia dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'asilo nido a Finocchieto, l'edificio ultra moderno da collocare accanto alle esistenti scuole materna, elementare e media. Una struttura interamente finanziata con fondi comunitari dal costo di oltre due milioni di euro.

Fino a ieri mattina, però, gli interventi effettuati si limitavano allo scavo di alcune buche, evidentemente per la ricerca di eventuali reperti, rettangoli regolari dall'altezza di almeno 50 centimetri, buche trasformate in piscina dall'acqua piovana e, non è escluso, da possibili fonti naturali. Dal Comune, alla richiesta dei motivi del fermo subìto dal cantiere, qualcuno sostiene che si sia in attesa del progetto esecutivo, redatto a cura della società vincitrice del milionario appalto assegnato con un sostanzioso ribasso. Il progetto definitivo dell'opera, infatti, risulta "opportunamente rielaborato dal responsabile del servizio tecnico comunale a seguito della conferma del finanziamento" da oltre un anno. Si sono registrati anche affidamenti suppletivi per interventi di "supporto alla progettazione".

L'impresa aggiudicatrice dei lavori ha ricevuto dal Comune una congrua anticipazione sull'importo di gara, mentre aleggia ancora sulla pratica l'ingiunzione di pagamento promossa dalla società Adelante Group attraverso il legale rappresentante, la dottoressa Selenia Boccia, assistita dall'avvocato Arturo Salvati, la quale asserisce di aver espletato in favore del Comune servizi di "consulenza, supporto alla progettazione, gestione, supporto e monitoraggio del fondo Pnrr M4C1 (investimenti piano per asili nido e scuole dell'infanzia), ivi dettagliatamente descritte, che avrebbero consentito di ottenere un finanziamento a fondo perduto di importo pari ad euro 2.323.904, corrispondente al 100% dei costi necessari per la realizzazione di un asilo nido ecosostenibile in Anagni Osteria della Fontana". L'aspetto più inquietante, naturalmente, è il blocco dei lavori.