Rocambolesco inseguimento dopo i colpi. Prima lo schianto, poi i fermi. Nottata movimentata in centro a Pontecorvo, dove un'auto (risultata rubata) si è schiantata, dopo essere arrivata a folle velocità nel cuore della città fluviale. Tanti i residenti scesi in strada. Immediato l'arrivo dei militari della Compagnia di Pontecorvo, guidata dal capitano Bartolo Taglietti. Uno degli occupanti dell'auto è stato fermato subito, un secondo poco dopo. Un terzo sarebbe ricercato. Tutti di nazionalità albanese. Nella vettura sono stati trovati diversi oggetti ritenuti provento di furto, oltre agli arnesi da scasso. Indagini in corso.