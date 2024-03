Denuncia il compagno, ora ex, per presunte minacce, vessazioni e percosse ipotizzando stalking e lesioni. E l'uomo finisce sotto indagine per maltrattamenti in famiglia. Ma a chiusura delle indagini preliminari è stato proprio l'indagato a presentare una denuncia a carico della donna. Sarà ora la magistratura a fare chiarezza nel complesso quadro emerso dalle ceneri di una storia d'amore. E a stabilire le responsabilità del caso.

Secondo i fatti contestati all'indagato - un professionista di Cassino assistito dagli avvocati Andrea Pagliarella e Luigi Pascarella - l'uomo avrebbe vessato e minacciato in più occasioni la compagna non convivente. Particolare, questo, risultato alla base della richiesta da parte della difesa di una riqualificazione del reato, che per la procura rientra nella fattispecie dei maltrattamenti in famiglia. Non solo. Gli avvocati Pascarella e Pagliarella hanno portato a discarico del loro assistito una serie di elementi volti a chiarire la posizione del professionista: in particolar modo chat e foto in cui lo stesso mostrerebbe segni di percosse subite dalla donna. E per chiarire non solo la sua estraneità ai fatti contestati - sin da subito negati - ma anche la sua posizione, sarebbe stato prodotto pure un filmato in cui l'indagato, durante una discussione in auto, sarebbe stato colpito dal cellulare lanciato dalla ex al culmine della lite.

Di contro, avrebbero aggiunto le difese, le condotte violente - anche da un punto di vista fisico - a cui avrebbe fatto riferimento la donna non sarebbero supportate da prove documentali o testimoniali. Oltre a chiedere al pm l'archiviazione nei confronti dell'indagato, la difesa del professionista ha quindi provveduto a denunciare la donna per le lesioni.