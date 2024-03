Sarà il parco Matusa a ospitare la festa della polizia.

La celebrazione del 172° anniversario della fondazione della polizia di Stato, infatti, si terrà il prossimo 10 aprile, alle ore 10.30.

Ad accogliere le autorità, semplici cittadini e tutta la famiglia della polizia sarà il questore Domenico Condello. Sarà, come sempre, un momento per celebrare il corpo nell'anniversario della fondazione, ma anche per tracciare un bilancio dell'attività svolta nel corso dell'ultimo.

Con un bilancio delle principali operazioni e i numeri dell'attività di prevenzione e repressione dei reati sul territorio della provincia. Non mancherà poi uno sguardo al futuro con le sfide alle quali è chiamata la polizia di fronte a un mondo in continua evoluzione e a dinamiche criminali che si adattano sempre più alle nuove tecnologie.

Nel corso della cerimonia, poi, non mancheranno le premiazioni: al personale della polizia di Stato che si è particolarmente distinto in servizio per spiccate capacità professionali e per i risultati ottenuti nel contrasto alla criminalità saranno conferiti attestati ed encomi. Ci sarà spazio anche per i più piccoli che saranno coinvolti nelle attività delle varie specialità del corpo per avvicinarli alla polizia e portarli alla scoperta di come si svolge il lavoro condotto quotidianamente sul territorio.