I tempi di attesa troppo lunghi rappresentano la maggiore emergenza della sanità del Lazio. Le liste d'attesa sono infatti un grave problema per sette cittadini su dieci.

Altra criticità è il passaggio dalla sanità pubblica alla sanità privata. Ben l'80% degli intervistati ha infatti dichiarato di essersi dovuta rivolgere negli ultimi anni alla sanità privata. Tendenza che confermano anche gli stessi lavoratori del Servizio sanitario regionale.

Il 59% ha infatti dichiarato di aver dovuto consigliare a un proprio paziente di rivolgersi a un professionista che opera nel privato. Le ragioni di questa scelta sarebbero da individuare proprio nei tempi di attesa lunghi insieme a una percezione di maggiore qualità della sanità privata.

È quanto emerge dal sondaggio condotto dalla Cisl regionale "La sanità del Lazio oltre l'emergenza. Al centro le persone ed il lavoro".

L'obiettivo dell'indagine della Cisl è fornire un quadro della sanità laziale attraverso la percezione degli utenti e dei lavoratori del Servizio sanitario regionale.

Le risposte

A livello generale, nelle cinque province della regione i giudizi sono di soddisfazione, con un 30% "abbastanza soddisfatto" e un 40% che si dichiara neutrale. Si ritiene "molto insoddisfatto" soltanto il 5%.

A Viterbo il picco di maggiore soddisfazione con il 5% di persone "molto soddisfatte", a Latina il valore minimo dell'1% di persone "molto insoddisfatte".

In provincia di Frosinone ha detto di essere molto soddisfatto dalla sanità il 2% del campione del sondaggio. Abbastanza soddisfatto il 33%. La maggior parte degli intervistati non si ritiene né soddisfatta né insoddisfatta, con il 40% di risposte di questo tipo. Si è detto invece abbastanza insoddisfatto il 13% e molto insoddisfatto l'11%.

Il sondaggio

Al campione intervistato è stato chiesto a chi si rivolge quando si trova in uno stato di malattia e per l'85% la prima scelta è il medico di medicina generale. Al secondo posto, per il 9% degli intervistati, seguito dal pronto soccorso, per il 6%. Il medico di famiglia è inoltre indicato, per il 68%, come il professionista al quale vengono indirizzati i pazienti dal personale sanitario in generale.

Tra le domande del songaggio, poi, come viene percepita la presa in carico nelle strutture sanitarie. Il giudizio degli utenti è positivo per il 32%, che ha risposto "buona". Il 40%, invece, la reputa "sufficiente" e il 7% "scarsa".

Anche i lavoratori del settore danno, per il 45%, un giudizio di sufficienza, mentre il 24% giudica la presa in carico non sufficiente.

In linea generale per gli utenti del Lazio la sanità è "affidabile" (al 12%), "efficace" (al 38%) e "poco efficace" (al 33%). Leggermente differente, invece, la percezione della sanità da parte dei lavoratori, che la ritengono "efficace" al 30% e "poco efficace" al 40%, mentre il 13% la valuta "di scarsa qualità".

Sui tempi d'attesa lunghi si riscontrano numeri decisamente negativi. Per il 40% delle persone è "molto difficile" fissare un appuntamento in tempi consoni alle necessità, e per il 32% degli utenti è "un po' difficile". I lavoratori del Servizio sanitario regionale hanno risposto per un 42% con "un po' difficile" e per il 31% con "nè facile, nè difficile".

Il commento

«Dalla nostra ricerca emerge che il primo problema per 7 cittadini del Lazio su 10 è quello delle liste di attesa. Un'emergenza vera e reale – ha commentato il segretario generale della Cisl Lazio Enrico Coppotelli – Va fatto un potente investimento sulle persone, dove c'è ancora una grandissima carenza. La sanità possiamo farla solo attraverso infermieri, medici e tutto il personale del comparto. Roma ha fortunatamente delle eccellenze rilevanti – ha aggiunto – e quindi è chiaro che ci sono dicotomie tra la Capitale e gli altri territori del Lazio. Dobbiamo continuare ad agire – ha concluso Coppotelli – per alzare il livello della sanità delle altre province laziali».