L'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Frosinone, nell'ambito dei servizi di controllo straordinario del territorio volti ad intensificare l'attività di prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria e delle fattispecie penalmente rilevanti legate al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri la polizia ha effettuato controlli mirati nei pressi di un noto caseggiato popolare di Frosinone. Nel corso di una ispezione è stata sequestrata sostanza stupefacente del tipo cocaina nascosta nelle aree comuni del fabbricato. Sempre nella giornata di ieri, sono stati effettuati ulteriori controlli lungo le vie del centro cittadino con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga al fine di contrastare fenomeni legati al consumo degli stupefacenti. Nel corso delle attività, il personale delle volanti ha rintracciato un uomo di nazionalità rumena destinatario di un ordine di cattura emesso dalla procura della Repubblica di Cassino. A suo carico c'era una sentenza definitiva di condanna per furto aggravato. I poliziotti hanno arrestato l'uomo che è stato condotto all'interno della casa circondariale di Frosinone.

I controlli sono continuati anche oggi. L'ufficio volanti ha svolto un'attività di controllo in un altro abitato popolare della città dove è stata rintracciava una donna di 61 anni di Aversa (Ce) nota per avere diversi precedenti di polizia a suo carico. La donna è risultata destinataria di un ordine di cattura emesso dalla procura della Repubblica di Roma poiché ritenuta responsabile, in via definitiva, del reato di truffa. Pertanto, dopo le formalità di rito, è stata trasferita nella casa circondariale di Rebibbia.