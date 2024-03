Sequestrato lo scarico di un'azienda al confine tra Anagni e Paliano. L'operazione contro gli "sversamenti selvaggi" è stata condotta dai carabinieri forestali in collaborazione con i tecnici dell'Arpa. Una pattuglia dei militari forestali del comando stazione di Anagni, con in testa la vice comandante Rossella Iori, è intervenuta per far luce su una situazione decisamente preoccupante segnalata in località Amasona, lungo la via Casilina. Il cunettone sul lato destro, direzione Roma, della strada regionale, largo e profondo, mostrava un torrente di liquame oleoso dallo strano colore verdastro, segno della presenza di sostanze e materiali da verificare.

I "ranger" ed i tecnici dell'Arpa, dopo l'accesso allo stabilimento da cui si presumeva provenissero i liquami, hanno esaminato le evidenze, giungendo alla conclusione che l'azienda, che si occupa anche di imbottigliamento di detergenti e detersivi, scarica i reflui direttamente nel fosso lungo la via Casilina, anziché smaltirli in maniera conforme alle disposizioni vigenti. Da qui il sequestro dello scarico, che potrebbe portare alla sospensione delle attività.

Gli esperti dell'Arpa, per effettuare la delicata operazione di controllo, hanno utilizzato fluorescina sodica super concentrata, indicata come tracciante per controllare e verificare perdite e presenza di particolari sostanze. È un periodo di iper attività per i carabinieri forestali della città dei papi, competenti per numerosi comuni del circondario. Anni fa, le cronache lo ricordano, i problemi ambientali venivano affrontati un po' da tutte le divise: dalla polizia locale ai carabinieri tradizionali, dalla guardia di finanza alla guardia forestale. Da un po' di tempo, almeno sul nostro territorio, sembra scemata l'attenzione verso certe emergenze, che visto l'aumento di morti e patologie ci si auspicava sarebbe stata più stringente. I carabinieri forestali sembrano essere l'ultimo baluardo. Il territorio tra Anagni e Paliano è disseminato di capannoni e manufatti che mostrano evidenti criticità.