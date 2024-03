Incidente tra un'auto e un motorino. Lo scontro è avvenuto intorno alle 13 in via Mola Vecchia a Frosinone. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza e la polizia locale per tutti i rilievi del caso. Fortunatamente nell'impatto nessuno è rimasto ferito gravemente. In ogni caso è singolare che l'incidente si sia verificato in una zona dove da qualche settimana è entrato in vigore il limite a 30 all'ora.