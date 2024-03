Sanità, liste d'attesa, lavoro, piano rifiuti, riforma dell'Ater e rigenerazione urbana. Sono solo alcuni dei tanti temi trattati ieri mattina dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca durante la conferenza stampa sul primo anno di giunta. Sono passati trecentosessantasei giorni (12 marzo 2023) da quando la nuova amministrazione regionale a guida del centrodestra si è insediata alla Pisana. Rocca ha voluto fare il punto proprio su questo primo anno di lavoro, su quanto realizzato e sulle sfide future.

In questi primi dodici mesi la giunta si è riunita sessantatré volte dando l'ok a 1.079 delibere. Al centro la sanità. Entro un mese nel Lazio sarà pronto "il cruscotto sanitario", lo strumento «che ci permetterà di vedere in tempo reale dove ci sono posti letto disponibili – ha annunciato Rocca – Una piattaforma per una modalità di gestione molto più snella».

Poi la nuova rete ospedaliera che entro 18 mesi porterà a 3 posti letto ogni mille abitanti nelle province. Inoltre, i pazienti oncologici possono contare su un finanziamento di 5 milioni di euro per il bonus psicologico nel triennio 2023-2025. Per quanto riguarda i conti delle Asl «dovremmo avere tra poco il quarto trimestre, sono ottimista – ha aggiunto – Sarà mio dovere presentare i risultati. Il lavoro sui debiti invece è un lavoro certosino che richiederà dei mesi. Balla un miliardo di euro».

Poi ha aggiunto: «Abbiamo deciso di rimboccarci le maniche in una situazione che vede oltre 22 miliardi di esposizione di debito, con un piano di rientro per quanto riguarda la sanità e che vede quasi un miliardo di euro tagliato dal proprio bilancio ogni anno. E quel miliardo lo abbiamo dovuto sottrarre per pagare questa esposizione debitoria che viene da lontano soprattutto alle fasce deboli, carne viva».

Piano rifiuti e riforma Ater

Sul piano rifiuti «tra poco ne discuteremo in consiglio regionale ma io sono stato molto chiaro. Entro l'estate si deve arrivare dove non si è arrivati in dieci anni: individuare per ogni provincia i punti di raccolta. Lo ritengo un grande successo». Sulla questione Rocca ribadisce che Frosinone e Latina dovranno avere i propri siti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti. Dunque nessun passo indietro. Per quanto riguarda la riforma delle Ater, che gestiscono gli alloggi popolari nel Lazio, arriverà entro l'estate in consiglio regionale. Rocca ha parlato di una vera e propria rivoluzione: «Perché l'Ater vive di paradossi. Noi paghiamo centinaia di milioni di euro, come le seconde case, perché una volta pagate le imposte e la Tari sulle case occupate ci dobbiamo fare carico di una serie di spese che incombono? Quindi andremo a ridefinire il tutto». Entro la fine di maggio o giugno questa legge approderà in consiglio regionale.

Il tavolo sulla Valle del Sacco

È stato dato il via libera alla convenzione per la caratterizzazione dei valori di fondo del Sin Valle del Sacco. Grazie alla convenzione sarà effettuato uno studio tecnico-scientifico delle matrici ambientali della valle attorno al fiume Sacco. All'Arpa viene conferito il compito di determinare i valori di fondo rilevati nel suolo e nel sottosuolo, mentre al Cnr quello di farlo per le acque sotterranee. Le attività verranno sviluppate nell'arco di 30 mesi attraverso dei campionamenti e si concluderanno con un elaborato tecnico e una cartografia specifica nella quale sarà possibile individuare le anomalie dovute a fenomeni di origine naturale. Il patto, che mira ad affrontare l'annosa questione della contaminazione ambientale dell'area, ha visto riuniti tutti i soggetti coinvolti per affrontare i molteplici aspetti: dalla salute, all'agricoltura fino alle attività produttive.

Sempre in Ciociaria merita una menzione anche l'Hydrogen Valleys (il distretto dell'idrogeno) che prevede un finanziamento di 9 milioni per il progetto Helios da realizzare nel comune di Patrica. Infine, sono stati predisposti gli schemi di Protocollo di Intesa finalizzati al completamento delle opere di urbanizzazione dei Piani di Zona individuate dal Comune di Sora e dal Comune di Frosinone approvati o in corso di approvazione da parte della giunta regionale.