Si è presentato in un istituto di credito di via Nomentana a Roma insieme a una novantenne, invalida civile e in attesa di nomina di tutore. Ha chiesto di effettuare un trasferimento di denaro, pari a 32.000 euro, dal conto della donna a proprio favore. Il personale della banca si è insospettito e ha contattato i carabinieri.

Lui, un quarantottenne di Piglio, è stato arrestato dai militari della stazione di San Basilio con l'accusa di circonvenzione di persona incapace. È stato trovato anche in possesso di 1.150 euro, appartenenti, sempre stando alle accuse, alla vittima. L'arresto è stato convalidato e per il ciociaro sono stati disposti i domiciliari.

Lui si è difeso sostenendo che con la donna c'è un legame affettivo che li ha portati anche a decidere di sposarsi e che sono state fatte pure le pubblicazioni, aggiungendo che la donna è stata ritenuta capace di intendere e di volere, come avrebbe accertato anche il sindaco. Il denaro, sempre a suo dire, doveva essere trasferito su un altro conto poiché la futura consorte non era più in possesso della sua carta di credito. Per la sua difesa si è rivolto all'avvocato Giorgio Igliozzi.

Dagli accertamenti eseguiti dai militari è emerso, inoltre, che il quarantottenne già lo scorso 11 gennaio aveva tentato una analoga operazione presentandosi come nipote della vittima, prelevandola dal centro assistenziale a cui era affidata. L'arrestato è stato condotto nel carcere di Regina Coeli dove il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e disposto per lui la misura degli arresti domiciliari.

Il denaro recuperato dai carabinieri è stato riconsegnato alla donna. Donna a cui il quarantottenne ha chiesto la mano. Si conoscevano da circa quarant'anni. Lui ne aveva otto all'epoca. Ha sostenuto che tempo fa ha ricontattato la signora, che vive da anni a Roma, perché sua confinante di un terreno in stato di abbandono a Piglio. Tra i due sarebbe nata un'affettuosa relazione che l'avrebbe portati a decidere di fare il grande passo. Lui ha chiesto di sposarla e lei ha accettato. Ma lui è ora accusato di circonvenzione di persona incapace.