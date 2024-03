I carabinieri della stazione di Sant'Apollinare, lo scorso 18 marzo, hanno arrestato un ventiquattrenne dominicano, da tempo dimorante nella Valle dei Santi, poiché trovato in possesso di oltre cento grammi di hashish. Inoltre, a seguito di una perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato due bilancini di precisione, verosimilmente utilizzati per il peso e la suddivisione in dosi della sostanza, nonché diverso materiale per il confezionamento delle singole dosi.

L'uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari e resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria alla quale dovrà chiarire, tra l'altro, la provenienza della sostanza.