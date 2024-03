Paura poco fa lungo la superstrada Cassino-Sora. Un'auto perde il controllo poco prima della galleria e si scatena il panico. A bordo una mamma con un bambino: immediata la chiamata al 118 e subito sul posto anche i carabinieri della compagnia di Cassino ma, per fortuna, solo un enorme spavento. Disagi alla viabilità che stanno rientrando. Giornata convulsa anche in centro a Cassino, tra via Zamosh e viale Dante. Nel primo caso un ciclista è stato investito da un'auto. Diverse le ferite per un settantenne subito trasportato in ospedale, poi un anziano è caduto su un marciapiede ed è stato necessario un nuovo soccorso